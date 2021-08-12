У Росії куратора програми гіперзвукових технологій підозрюють у держзраді

У Росії співробітники ФСБ затримали у справі про державну зраду генерального директора, головного конструктора «Науково-дослідного підприємства гіперзвукових систем» (НІПГС) Олександра Куранова, який є куратором програми гіперзвукових технологій. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Суд відправив Куранова під арешт. Наразі ніяких подробиць справи не наводиться.

Олександр Куранов – доктор технічних наук, колишній професор кафедри cистем та технологій управління Санкт-Петербурзького державного політехнічного університету. Підприємство, гендиректором і головним конструктором якого він є, входить до холдингу «Ленінець». Генеральним директором холдингу в 1985 році був призначений Анатолій Турчак, батько нинішнього секретаря генради партії «Єдина Росія» Андрія Турчака і хороший знайомий президента Росії Володимира Путіна. Зараз Турчак-старший є президентом холдингової компанії, а пост гендиректора займає його старший син Борис.

Під керівництвом і при особистій участі Куранова проводяться науково-дослідні та експериментальні дослідження з розвитку нової концепції освоєння гіперзвукових швидкостей атмосферного польоту (концепція «Аякс») і основних напрямків створення гіперзвукових технологій.