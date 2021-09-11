Літак Boeing рейсу з Туреччини на Далекий Схід здійснив вимушену посадку в Сибіру

Літак, що летів з турецького курорту Анталія до Владивостока на Далекому Сході Росії, здійснив вимушену посадку в сибірському місті Красноярську.
Літак Boeing 767 рейсу ZF268 авіакомпанії Azur Air запросив екстрену посадку над Красноярськом через проблеми з гідравлікою, повідомило російське інформаційне агентство «Інтерфакс». Повідомлень про постраждалих немає.
Azur Air – колишня регіональна російська авіакомпанія, яка тепер виконує чартерні рейси, поки не коментувала ситуацію.
Кількість пасажирів і екіпажу не повідомляється. Моделі Boeing 767 вміщають понад 200 пасажирів.
За даними сайту відстеження польотів Flightradar24, напередодні російський чартер Boeing 757 з Анталії в Бєлгород змушений був повернутися в аеропорт вильоту через розгерметизацію салону. Інший – Boeing 767 – вилетів в Бєлгород після затримки.
Анталія на Середземному морі Туреччини – одне з найпопулярніших курортів серед росіян.
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