Літак Boeing рейсу з Туреччини на Далекий Схід здійснив вимушену посадку в Сибіру

Літак, що летів з турецького курорту Анталія до Владивостока на Далекому Сході Росії, здійснив вимушену посадку в сибірському місті Красноярську.

Літак Boeing 767 рейсу ZF268 авіакомпанії Azur Air запросив екстрену посадку над Красноярськом через проблеми з гідравлікою, повідомило російське інформаційне агентство «Інтерфакс». Повідомлень про постраждалих немає.

Azur Air – колишня регіональна російська авіакомпанія, яка тепер виконує чартерні рейси, поки не коментувала ситуацію.

Кількість пасажирів і екіпажу не повідомляється. Моделі Boeing 767 вміщають понад 200 пасажирів.

За даними сайту відстеження польотів Flightradar24, напередодні російський чартер Boeing 757 з Анталії в Бєлгород змушений був повернутися в аеропорт вильоту через розгерметизацію салону. Інший – Boeing 767 – вилетів в Бєлгород після затримки.

Анталія на Середземному морі Туреччини – одне з найпопулярніших курортів серед росіян.