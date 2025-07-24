У Росії зник пасажирський літак Ан-24

У Росії пасажирський літак Ан-24 із 49 людьми на борту зник в Амурській області.



Літак авіакомпанії «Ангара» виконував рейс Хабаровськ – Благовіщенськ – Тинда. З аеропорту Хабаровськ він вилетів за розкладом о 07:36 за місцевим часом (00:36 за київським часом). Літак перестав виходити на зв’язок у районі кінцевого пункту маршруту.



Як пише російська агенція ТАСС з посиланням на телеграм-канал губернатора Амурської області Василя Орлова, на борту літака, за попередніми даними, перебували 43 пасажири, з них 5 дітей, і 6 членів екіпажу.