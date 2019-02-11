Росія має «заплатити ціну» за окупований Крим та інші дії – міністр оборони Великої Британії

Росія повинна «заплатити ціну» за анексію Криму, втручання у вибори президента США і застосування хімічної зброї в англійському місті Солсбері, заявить 11 лютого в Лондоні міністр оборони Великої Британії Ґевін Вільямсон. Тези його промови бачили в агентстві Reuters і газеті The Times.

За даними журналістів, Вільямсон підтримає заклик президента США до країн НАТО збільшити витрати на оборону і сам закличе Велику Британію та її союзників бути готовими до демонстрації «жорсткої сили для підтримки своїх інтересів». «Межі між миром і війною стають розмитими», – цитують ЗМІ уривок з промови міністра.

Очікується, що міністр оборони також скаже про загрозу з боку Китаю і оголосить, що у води Тихого океану буде відправлений флагман ВМС Великої Британії авіаносець Queen Elizabeth. На його борту, як пишуть ЗМІ, розташуються дві ескадрильї британських і американських літаків F-35.