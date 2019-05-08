Влада Росії назвала новий термін входження до числа 5 найбільших економік світу

Прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв затвердив план досягнення національних цілей розвитку Росії до 2024 року. Згідно з ним, до 2023 року Росія має увійти до п'ятірки найбільших економік світу.

У документі говориться, що «в даний час Росія обіймає 6-е місце за обсягом ВВП за паритетом купівельної спроможності», але менш ніж через чотири роки обжене Німеччину, яка за цим показником перебуває на п’ятому місці.

План, затверджений Медведєвим, розроблений для виконання указу президента Володимира Путіна, підписаного 2018 року. Тоді Путін визначив цілі розвитку на 5 років і поставив перед урядом завдання входження Росії в топ-5 економік світу. У квітні 2019 року президент Росії назвав це завдання «абсолютно реальним».

У червні 2011 року, виступаючи на Міжнародній конференції праці, Путін анонсував, що Росія увійде «в п’ятірку найбільших економік світу» до 2021 року. А виходячи з його заяви, зробленої напередодні парламентських виборів в 2007 році, Росія вже два роки має бути в цьому списку.

Ще двічі Путін говорив про входження Росії до п’ятірки економік світу у 2011 і 2013 роках. У першому випадку, виступаючи на з’їзді партії «Єдина Росія», він назвав це «абсолютно реальним завданням» до 2016 року. У другому, виступаючи перед Держдумою, він заявив, що, за його оцінками, Росія обійме одне з перших п’яти місць до 2015 року.