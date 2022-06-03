У Москві розгорілася масштабна пожежа у бізнес-центрі. У будівлі є люди

На заході російської столиці Москви в бізнес-центрі «Гранд Сетунь Плаза» сталася пожежа. Як пишуть російські ЗМІ в п’ятницю, їй присвоєно п’ятий, максимальний рівень складності.

За повідомленнями, загоряння сталося на першому поверсі, після чого вогонь швидко перекинувся ще на чотири поверхи – загалом палає тисячу квадратних метрів площі.

Поки що пожежу не вдається локалізувати.

Російські медіа пишуть, що більшість співробітників та відвідувачів евакуювали, однак на верхніх поверхах досі перебувають люди. Точної кількості тих, хто опинився в «полоні» пожежі не вказують. Агенції пишуть, що може йтися про 15-20 осіб.