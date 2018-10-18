Росія: Навальний пропонує керівнику Росгвардії словесну дуель

Російський опозиційний політик Олексій Навальний відповів на відеозвернення директора Російської гвардії генерала Віктора Золотова, в якому той викликав Навального на «дуель» і обіцяв зробити з нього «відбивну» на рингу або татамі.

У ролику, записаному у відповідь на заяву Золотова та поширеному 18 жовтня, Навальний запропонував силовику провести дебати в прямому ефірі російського телебачення.

«Вид дуелі і зброю обирає той, кого викликали. І я ваш виклик приймаю», – сказав Навальний. Він дав Золотову тиждень на відповідь. У своєму ролику опозиціонер також звинуватив Золотова та його родину в незаконному збагаченні.

У серпні Фонд боротьби з корупцією, який очолює Олексій Навальний, опублікував розслідування, в якому стверджується, що для потреб Росгвардії закуповується продовольство та інші товари за завищеними цінами.

Звернення Золотова до Навального стало реакцією на це розслідування. Опозиціонер, однак, понад місяць не міг подивитися відеоролик, оскільки двічі відбував адміністративний арешт – спочатку на 30, а потім на 20 діб. Він вийшов на свободу кілька днів тому, 14 жовтня.

Віктор Золотов довгі роки очолював службу охорони президента Росії Володимира Путіна, а після створення Росгвардії очолив цю структуру.