Росія «нав’язує міфи» для знищення євроатлантичної єдності – представник Адміністрації президента

Євросоюз відчуває вплив ззовні під час дискусій щодо продовження санкцій проти Росії та підтримки України в її боротьбі за суверенітет і територіальну цілісність. Про це 5 грудня на круглому столі з проблематики санкцій ЄС проти Росії повідомив заступник керівника головного департаменту з питань зовнішньої політики Адміністрації президента України Сергій Лещенко.

Він також повідомив, що керівництво України проводить переговори з лідерами держав ЄС, роз’яснюючи позицію української сторони щодо важливості продовження санкцій проти Росії для підтримки України. На думку Лещенка, останнім часом Кремль посилив свій вплив на політикум Євросоюзу, використовуючи для цього різноманітні важелі.

«Велике значення має наша робота над тим, яким має бути посилення санкцій, як вдало ми можемо розвінчувати міфи, які нав’язуються ззовні задля послаблення єдності та солідарності Євросоюзу, трансатлантичної єдності в питанні допомоги Україні. Однією з таких форм допомоги є стримування російської агресії через запровадження санкцій», – зауважив Лещенко.

Лещенко також повідомив, що Україна готує пакет санкцій та позови в міжнародні інстанції проти Росії та конкретних осіб, причетних до захоплення українських кораблів та їхніх екіпажів у нейтральних водах Чорного моря та блокади портів Азовського моря.

Європейська рада 13 грудня розгляне питання продовження секторальних санкцій проти Росії. 5 грудня офіційні представники держав Євросоюзу підтримали рішення про внесення дев’яти осіб, відповідальних за організацію фейкових «виборів» в ОРДЛО 11 листопада, до європейського санкційного списку.