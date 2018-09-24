МЗС Росії обурене: чиновника з окупованого Криму не пустили до Швейцарії

Міністерство закордонних справ Росії 24 вересня виступило із заявою з приводу відмови у швейцарській візі підконтрольному Росії заступнику міністра освіти, науки і молоді окупованого Криму Айдеру Аблятіпову.

«Шкодуємо, що у Швейцарії… не дослухалися до наших звернень і позбавили російського представника права поділитися своїми оцінками і донести до авторитетної правозахисної структури реальну картину того, що відбувається на півострові Крим», – йдеться в повідомленні.

За даними МЗС Росії, Аблятіпов планував узяти участь у роботі 39-ї сесії Ради ООН з прав людини в Женеві.

Влітку 2015 року російське МЗС звинуватило країни Євросоюзу у «візовій війні» щодо жителів Криму. Офіційна позиція Брюсселя полягає в тому, що кримчани мають отримувати візи в посольствах і консульствах на території материкової України, частиною якої, згідно з міжнародним правом, є окупований півострів.