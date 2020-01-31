Росія: у Петербурзі під час демонтажу впав дах спорткомплексу, під завалами шукають людей

У російському Санкт-Петербурзі 31 січня під час демонтажу спортивно-концертного комплексу впав дах і частина будівлі. Як повідомляють російські ЗМІ, рятувальники проводять пошукову операцію, оскільки не виключають, що під завалами може бути, імовірно, один загиблий робітник, та інші люди.

На відеотрансляції, яку вів російський сайт «Фонтанка», видно, що дах почав обвалюватися несподівано, і один з робітників не встиг застрибнути у будівельну люльку.

Спортивно-концертний комплекс «Петербурзький» зносять, щоб побудувати на його місці нову льодову арену. При цьому раніше повідомлялося про можливість реконструкції будівлі. Активісти боролися проти знесення комплексу, зведеного 1979 року.