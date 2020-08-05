У Росії під час військових навчань обвалився міст

Під час навчань залізничних військ в середу, 5 серпня, у Єврейській автономній області Росії обвалився міст, постраждали 18 осіб. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на екстрені служби регіону.

Постраждалих направили до військового госпіталю Хабаровська. За однією з версій, могла бути порушена техніка безпеки.

Перший заступник голови Смідовічского району Борис Корольов розповів агентству «Інтерфакс», що військові допомоги у місцевої влади не просили і нікого не пускають на місце події.

У пресслужбі Східного військового округу повідомили, що під час навчань з наведення мостової переправи сталося «мимовільне складання однією з опор». У збройних силах заявляють про двох постраждалих.