Росія: партія «Справедливая Россия» змінила назву

Владна партія Росії «Справедливая Россия» об’єдналася з рухами «Патриоты России» і «За правду» та офіційно змінила свою назву. Як повідомляє телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода за участі «Голосу Америки», про це оголосили 22 лютого на партійному з’їзді. Тепер партія називатиметься «Социалистическая политическая партия «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», скорочена назва – «Справедливая Россия – За правду».

За словами голови партії Сергія Миронова, об’єднання відбулося перед виборами в Держдуму.

На з’їзді Миронова переобрали головою партії. Лідерів «За правду» і «Патриоты России» Захара Прілєпіна і Геннадія Семигіна обрали співголовами.

Президент Росії Володимир Путін побажав партійцям «гідно проявити себе на майбутніх виборах».

«Справедливая Россия» була створена перед виборами 2007 року. Партія позиціонує себе як ліва, але в ключових питаннях цілковито підтримує президента Володимира Путіна.