Росія планує призвати до своєї армії 2500 жителів окупованого Криму – «Кримінформ»

Російська влада окупованого Криму планує за результатами вечняного призову 2019 року направити на військову службу до російської армії 2500 кримчан і севастопольців. Про це 2 квітня повідомляє пов’язаний із російською владою ресурс «Кримінформ» із посиланням на відділ інформаційного забезпечення Чорноморського флоту Росії.

«З території Кримського півострова планується відібрати і направити на проходження служби близько 2500 осіб. На базі збірного пункту для призовників обладнані місця прийому, розміщення і відправки військових команд молодого поповнення, а також розгорнуто пункт харчування. Перед відправкою до військових частин молодим людям видадуть військову форму одягу та персональні банківські карти для перерахування на них грошового забезпечення», – цитує видання прес-службу Чорноморського флоту Росії.

За даними відділу інформаційного забезпечення флоту, більшість призовників направлять на службу в регіони сусідньої Росії.

«Велика частина молодого поповнення вирушить проходити службу за межі Криму, у військових частинах Південного та інших військових округів», – вказано в повідомленні.

Як зазначається, весняний призов триватиме до 15 липня 2019 року.

Україна вимагає від Росії припинити призов до збройних сил жителів анексованого Криму. Прокуратура Автономної Республіки Крим просить кримчан звертатися по телефону або електронній пошті в разі отримання повісток для проходження служби в російській армії.

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні повідомляла, що в 2017 році на військову службу в збройні сили Росії призвали не менш як 4800 жителів Криму.

За даними Кримської правозахисної групи, всього з початку анексії Криму Росія призвала до своєї армії близько 15 тисяч кримчан.