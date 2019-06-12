У Москві поліція затримала понад 100 учасників протесту (трансляція)

У російській столиці Москві поліція затримала понад 100 учасників акції, яка спершу декларувалася як хода на підтримку журналіста Івана Голунова, а після його звільнення перетворилася на протест із вимогою звільнення політв’язнів.

Станом на 13:22 сайт «ОВД-Інфо», який відстежує дії силовиків на акціях протесту, повідомляв про 94 затриманих, але з трансляції російської служби Радіо Свобода видно, що після виходу цієї статистики поліція затримала ще більше десятка людей.

Учасники протесту під час затримань переважно скандують «Позор» («Ганьба» російською), але допомогти колегам уникнути переміщення в автозак не намагаються.

Журналіст видання «Медуза» Іван Голунов увечері 11 червня вийшов на свободу з-під домашнього арешту. Біля будівлі Головного слідчого управління МВС по Москві на нього чекали десятки людей. Голунов заявив, що буде продовжувати займатися розслідуваннями.

Про припинення кримінальної справи щодо Голунова повідомив 11 червня міністр внутрішніх справ Росії Володимир Колокольцев. Рішення ухвалили у зв’язку з недоведеністю провини журналіста.

Колокольцев заявив, що клопотатиме перед президентом Росії Володимиром Путіним про відсторонення від посади начальника з боротьби з незаконним обігом наркотиків ГУ МВС по Москві Юрія Дев’яткіна. Він додав, що вимагатиме відставки начальника Управління внутрішніх справ по Західному округу російської столиції Андрія Пучкова. Співробітники поліції, які затримували Голунова, відсторонені від виконання службових обов’язків. Слідчий комітет Росії почав перевірку всіх причетних до кримінального переслідування журналіста співробітників поліції.

Іван Голунов – автор резонансних текстів про закупівлі в московському уряді, похоронному і сміттєвому бізнесі. Завдяки його розслідуванням стали відомі плани мерії Москви вивозити сміття в регіони Росії, його публікації дозволили скасувати тендери на держзакупівлі на мільярди російських рублів.

6 червня Голунова затримали в Москві за звинуваченням у «замаху на збут наркотиків у великому розмірі». Стаття Кримінального кодексу Росії про це передбачає в разі визнання винним від 10 до 20 років позбавлення волі.