Росія: Путін оприлюднив декларацію про доходи, витрати та майно

Президент Росії Володимир Путін у 2018 році заробив 8 мільйонів 648 тисяч 353 рублі (це близько 3 мільйонів 650 тисяч гриень). Такі дані містяться в опублікованій 12 квітня на сайті Кремля декларації Путіна про доходи, витрати і майно.

Згідно з декларацією, склад нерухомого майна президента Росії не змінився. У його власності перебувають квартира площею 77 квадратних метрів і гараж площею 18 квадратних метрів. У користуванні російського лідера також квартира в 153,7 квадратних метра і гаражне місце на 18 квадратних метрів.

Путін, як і раніше, є власником двох раритетних автомобілів «Волга» ГАЗ М21, позашляховика «Нива» і причепа «Скіф».

Дохід Путіна в 2018 році виявився приблизно на 10 мільйонів рублів менше, ніж у 2017 році, коли він склав 18 мільйонів 728 тисяч 268 рублів, однак у тій сумі були враховані кошти від продажу земельної ділянки площею 0,15 гектара.