У Росії збільшилась кількість людей, які вірять в обертання Сонця навколо Землі – соціологи

Кожен третій росіянин (35%) переконаний, що Сонце обертається довкола Землі – за останні 15 років таких побільшало на 7%. Про це свідчить результат опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД).



Крім того, за даними соціологів, кожен п'ятий житель Росії (21%) вірить у те, що первісні люди могли ходити поруч із динозаврами.



Опитування також показало, що росіян з невисоким рівнем наукової грамотності вирізняє старший вік, активний перегляд телебачення, проживання в селі (невеликому містечку), а також освіта на рівні середньої та нижче.

За даними соціологів, громадяни з високим рівнем наукової грамотності – це переважно молодь. Цю групу людей характеризує активне споживання інтернету (49%), вища освіта (45%), проживання у Москві та Санкт-Петербурзі (51%).