У Росії оголосять вирок групі кримських татар

У суді в російському місті Ростов-на-Дону 18 червня відбудеться оголошення вироку фігурантам першої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Узеїру Абдуллаєву, Теймуру Абдуллаєву, Айдеру Саледінову, Рустему Ісмаїлову та Емілю Джемаденову. Початок засідання призначений на 12.00, повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Попри те, що на них очікують великі терміни, кожний із них готовий гідно зустріти вирок. Гадаю, вердикт суду вони зустрічатимуть із посмішкою», – сказала адвокат Ліля Гемеджі.

На попередньому засіданні фігуранти першої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» виступили з останнім словом у суді і подякували всім, хто надавав їм підтримку з моменту арешту в жовтні 2016 року.

Обвинувачення попросило про тривалі терміни ув’язнення для фігурантів першої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір». Російський прокурор вимагає для Теймура Абдуллаєва 17 років за ґратами, Рустема Ісмаїлова – 13 років, Узеїра Абдуллаєва і Айдера Саледінова – по 12 років, Еміля Джемаденова – 11 років колонії.

12 жовтня 2016 року в Криму було проведено обшуки в п’яти родинах. Після обшуків були затримані п’ять кримських татар, яких звинувачують в участі в забороненій у Росії та окупованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».

6 грудня 2018 року фігурантів сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» етапували в СІЗО російського Ростова-на-Дону.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що піддаються несправедливому переслідуванню в Росії і в окупованому нею в 2014 році Криму. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши організацію до списку об’єднань, названих «терористичними».

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокати відзначають, що переслідувані в цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці і кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам. Міжнародне право забороняє запроваджувати на окупованій території законодавство держави-окупанта.