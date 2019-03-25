У Росії підтвердили загибель трьох військових у Сирії

Троє російських військових загинули в Сирії наприкінці лютого після бою поблизу міста Дейр-ез-Зор, повідомили 25 березня російські державні інформагенції з посиланням на заяву міністерства оборони Росії. Раніше про них повідомляли як про зниклих безвісти. Як ідеться в заяві, тіла загиблих доправили до Росії.

В офіційній заяві стверджується, що військові потрапили під обстріл після доставки гуманітарної допомоги.

За даними міністерства оборони Росії, під час військової операції в Сирії з 30 вересня 2015 року загинули понад 40 російських військовослужбовців. Ще 50 осіб належать до небойових втрат, серед них – загиблі в результаті кількох аварій російських військових літаків і вертольотів.

У це число не входять втрати серед російських найманців, в тому числі з так званої «приватної військової компанії Вагнера», про які не раз повідомляли незалежні засоби інформації.