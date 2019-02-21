У Росії склали протокол на Twitter: сервіс відмовив «Роскомнагляду»

Російське наглядове відомство «Роскомнагляд» склало на сервіс мікроблогів Twitter протокол про адміністративне правопорушення та передасть справу судді для рішення в цій справі. Протокол складений за те, що Twitter відмовився надати відомству дані про локалізацію персональних даних користувачів месенджера на території Росії, повідомив речник «Роскомнагляду» Вадим Ампелонський.

Сервісу Twitter та його керівникам загрожує штраф.

Закон про локалізацію даних російських користувачів був ухвалений у Росії в 2015 році. Він означає, що будь-який сайт, де російський користувач залишає хоча б ім'я і прізвище, зобов'язаний фізично орендувати спеціальний комп'ютер (сервер) на території Росії і розміщувати ці дані саме там.

У січні 2019 року «Роскомнагляд» порушив адміністративні справи щодо Twitter і Facebook. Відомство стверджувало, що в грудні 2018 надіслало в обидві компанії запити з вимогою відзвітувати про виконання закону про локалізацію баз даних російських користувачів. Відповіді компаній відомство не влаштували.

Термін, упродовж якого Facebook і Twitter мають локалізувати свої бази даних у Росії, складають від шести місяців до одного року.