У Росії впав вертоліт, який використовують для перевезення високопосадовців – ЗМІ

У Росії в аеропорту «Внуково» зазнав аварії вертоліт Мі-8, за попередніми даними, постраждалих немає. Про це повідомляє російська служба Радіо Свобода з посиланням на російські інформаційні агенції.



Російська агенція ТАСС уточнює, що гелікоптер здійснив жорстку посадку. Телеграм-канал Baza пише, що при посадці гелікоптер зачепив землю і вдарився хвостовою частиною.



За даними Mash, причиною аварії могло стати пошкодження гвинтів.



За наявною інформацією, Мі-8 належить спеціальному льотному загону «Росія». Він підпорядковується управлінню справами президента Росії та забезпечує перевезення повітряним транспортом вищих посадових осіб, включаючи главу держави.