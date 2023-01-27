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У Росії впав вертоліт, який використовують для перевезення високопосадовців – ЗМІ

За даними ЗМІ, причиною аварії могло стати пошкодження гвинтів. Фото ілюстративне

У Росії в аеропорту «Внуково» зазнав аварії вертоліт Мі-8, за попередніми даними, постраждалих немає. Про це повідомляє російська служба Радіо Свобода з посиланням на російські інформаційні агенції.

Російська агенція ТАСС уточнює, що гелікоптер здійснив жорстку посадку. Телеграм-канал Baza пише, що при посадці гелікоптер зачепив землю і вдарився хвостовою частиною.

За даними Mash, причиною аварії могло стати пошкодження гвинтів.

За наявною інформацією, Мі-8 належить спеціальному льотному загону «Росія». Він підпорядковується управлінню справами президента Росії та забезпечує перевезення повітряним транспортом вищих посадових осіб, включаючи главу держави.

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