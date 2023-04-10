У Росії відбулося потужне виверження вулкана

У ніч на 11 квітня на російському півострові Камчатка відбулося потужне виверження вулкана Шивелуч. Як повідомляє видання «Комерсант», вулканічний попіл накрив найближчі селища.



За словами директора Інституту вулканології та сейсмології Олексія Озерова, виверження вулкана Шивелуч у ніч на 11 квітня досягло особливо сильної стадії. Відеоспостереження за вулканом ускладнені через циклон, снігопад та хуртовину. Висота викиду попелу становила від 15 до 20 кілометрів. Вулкану присвоєно найвищий – червоний – код авіаційної небезпеки.



Шивелуч – найпівнічніший з діючих вулканів Камчатки. Відстань від Шивелуча до Петропавловська-Камчатського – 440 км, до селища Ключі – 47 км. Висота сопки 3283 м, найвища точка активної частини – 2800 м над рівнем моря. Вік вулкана оцінюють в 60-70 тисяч років.