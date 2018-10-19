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19 Жовтень 2018, Київ 18:49
Новини | Міжнародні

Щонайменше двоє людей загинули внаслідок вибуху на заводі піротехніки в Росії

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У результаті вибуху на заводі піротехніки в місті Гатчина неподалік російського Санкт-Петербурга 19 жовтня загинули щонайменше двоє людей, повідомляють російські інформагенції з посиланням на рятувальників.

У приміщенні, де був стався вибух, було п’ятеро людей. Двох уже витягли з-під завалів живими. Агенція ТАСС повідомляє, що в цілому постраждали «близько десяти осіб».

Через вибух на заводі під завалами опинилися залізничні колії. Через це в районі Гатчини зупинений рух по магістралі Санкт-Петербург – Луга.

Будівля заводу частково зруйнована. У деяких прилеглих будинках ударною хвилею вибиті вікна. Загорілися три припаркованих поблизу автомобілі.

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