У Росії за майже 200 км від Москви стався вибух – ЗМІ

У Росії в Тульській області стався вибух, як стверджує російська сторона, причина – нібито український безпілотник Ту-141 «Стриж».



«Український БПЛА Ту-141 спричинив вибух у місті Кірєєвськ, регіон Тула. Безпілотник був заповнений вибухівкою», – повідомили російській агенції ТАСС у правоохоронних органах.



За повідомленням російських ЗМІ, вибух стався близько 15:19 за місцевим часом, троє людей отримали поранення, також є пошкодження кількох будинків.

Кірєєвськ розташований майже за 230 кілометрів від Москви.

Тульська область не межує з Україною. У разі запуску безпілотника з території України він мав би подолати простір (в тому числі засоби ППО) над двома російськими областями.



Росія регулярно звинувачує Україну у вибухах, спричинених безпілотниками. Київ ці заяви не коментує.