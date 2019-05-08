Росія вислала двох шведських дипломатів, повідомляють 8 травня російські та шведські засоби інформації з посиланням на МЗС обох країн.

Російська інформагенція «РИА Новости» називає дії Москви заходами у відповідь на те, що Стокгольм раніше відмовився видавати візи кільком співробітникам російського посольства. Речниця МЗС Росії Марія Захарова підтвердила, що висилка шведських дипломатів є заходом у відповідь, але не уточнила подробиці.

У міністерстві закордонних справ Швеції висловили жаль у зв’язку з діями Москви.

Наприкінці лютого шведська поліція оголосила про затримання підозрюваного в шпигунстві на користь Росії. Його нібито завербувала людина, яка працювала під дипломатичним прикриттям. Швеція попросила цю людину залишити територію країни. Москва всі звинувачення заперечує.