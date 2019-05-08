Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
08 Травень 2019, Київ 19:27
Новини | Міжнародні

Росія вислала двох шведських дипломатів

Речниця МЗС Росії Марія Захарова (на фото) назвала висилку шведських дипломатів заходом у відповідь

Дивитись коментарі

Росія вислала двох шведських дипломатів, повідомляють 8 травня російські та шведські засоби інформації з посиланням на МЗС обох країн.

Російська інформагенція «РИА Новости» називає дії Москви заходами у відповідь на те, що Стокгольм раніше відмовився видавати візи кільком співробітникам російського посольства. Речниця МЗС Росії Марія Захарова підтвердила, що висилка шведських дипломатів є заходом у відповідь, але не уточнила подробиці.

У міністерстві закордонних справ Швеції висловили жаль у зв’язку з діями Москви.

Наприкінці лютого шведська поліція оголосила про затримання підозрюваного в шпигунстві на користь Росії. Його нібито завербувала людина, яка працювала під дипломатичним прикриттям. Швеція попросила цю людину залишити територію країни. Москва всі звинувачення заперечує.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG