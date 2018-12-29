Росія заборонила ввезення українських промтоварів і сировини

Росія запровадила ембарго на ввезення в країну промислових і сільськогосподарських товарів, а також сировини і продовольства, вироблених в Україні або переміщуваних через її територію. Відповідну постанову підписав голова російського уряду Дмитро Медведєв.

У прес-службі уряду заявляють, що Москва може скасувати ембарго, якщо Київ зніме заборону на ввезення конкретних російських товарів.

Раніше цього тижня уряд Росії розширив список фізичних і юридичних осіб України, щодо яких запроваджені санкції. Дмитро Медведєв заявив, що це зроблено для захисту інтересів російської держави, компаній і громадян. Тепер в списку санкцій 567 фізичних та 75 юридичних осіб.

Київ у відповідь заявив про підготовку нових санкцій щодо Москви.