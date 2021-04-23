Росія: підполковника ФСБ засудили до семи років колонії

У Росії військовий суд засудив до семи років колонії суворого режиму підполковника ФСБ Кирила Черкаліна.

Він керував так званим «банківським» відділом ФСБ.

Черкаліна визнали винним в отриманні великого хабара (частина 6 статті 290 КК) і особливо великому шахрайстві (частина 4 статті 159 КК). Його справу розглядли в особливому порядку, оскільки він визнав провину. Звинувачення просило для нього 11 років колонії і штраф вурозмірі 34 млн рублів.

Черкаліну заборонили обіймати посади в правоохоронних органах на три роки і позбавили нагород. Він також повинен виплатити компенсацію в розмірі 637 млн рублів на користь потерпілих у його справі.

З урахуванням часу, проведеного у СІЗО, у колонії Черкалін проведе п’ять років.

Більшу частину позовних вимог на 18 млрд рублів, за даними ТАСС, суд залишив для окремого провадження у цивільному процесі.

Кирила Черкаліна затримали навесні 2019 року. ЗМІ писали, що під час обшуків у Черкаліна знайшли cумму, еквівалентну 12 мільярдам рублів, а в квартирі його батьків знайшли рублі та іноземну валюту на 3,2 мільярда рублів. Пізніше суд конфіскував 6 мільярдів рублів, а також автомобіль Porsche Cayenne. Генпрокуратура пояснювала вимога про конфіскацію тим, що дохід Черкаліна і його сім’ї за 2005-2019 роки був менш ніж 55 мільйони рублів, а майна і грошей знайдено на 6,3 мільярда рублів.

Черкаліна звинувачували в отриманні від співвласника банку «Транспортний» Олександра Мазанова хабара в розмірі 850 тисяч доларів за загальне заступництво в 2013-2015 роках. Також йому звинувачували у тому, що він разом зі своїми колегами переконав потерпілих передати йому частку в компанії «Юрпромконсалтінг» на суму щонайменше 637 мільйонів рублів.