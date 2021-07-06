Росія: виявили ймовірне місце падіння зниклого літака

На Камчатці у Росії виявили ймовірне місце падіння пасажирського літака Ан-26, який здійснював рейс з Петропавловська-Камчатського в селище Палана. Літак впав у море, повідомив «РИА Новости» представник екстрених служб.

«Зафіксовано дуже слабкий радіосигнал. Імовірно – це радіомаяк бортових самописців зниклого Ан-26. Він активізується у випадку руйнування повітряного судна», – заявило джерело «Интерфаксу».

Пасажирський літак Ан-26 перестав виходити на зв’язок і пропав з екранів радарів вранці 6 липня під час посадки. Селище Палана – столиця Коряцького округу, у ньому проживають близько трьох тисяч людей. На борту літака перебували 22 пасажири та шість членів екіпажу. Серед пасажирів – глава селища Палана Ольга Мохірєва.

Серед причин падіння літка розглядають погану видимість, відмову техніки, а також помилку пілотів.

Керівник «Камчатського авіапідприємства», якому належить літак Ан-26 1982 року випуску, Олексій Храбров повідомив «Интерфаксу», що перед вильотом літак був технічно справний.

Літак і людей шукають. В уряді Камчатки створений екстрений штаб.