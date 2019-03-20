Суд у Києві визнав незаконною відмову в наданні притулку російському активісту Шехтману

Апеляційний адміністративний суд Києва 19 березня визнав незаконною відмову в політичному притулку російському активісту Павлу Шехтману.

Про це повідомляють користувачі соцмереж, які вітають активіста з перемогою. Сам Шехтман про це ще не писав, раніше цього тижня він нагадував про чергове засідання у своїй справі.

Раніше міграційна служба України відмовила Шехтману в наданні притулку. Відомство послалося на те, що в Росії активіст перебуває в розшуку за статтею про порушення ненависті або ворожнечі (стаття 282 Кримінального кодексу РФ).

Міграційну службу «мало хвилювало, що ст. 282 КК РФ… застосовується в Росії як інструмент розправи режиму над опозицією і інакомисленням, а Павло Шехтман відомий в Росії своєю громадянською позицією, спрямованою проти Кремля», написав у Facebook користувач Олександр Ретівов.

Згодом активіст виграв у міграційної служби суд першої інстанції. Однак відомство подало апеляцію.

Павло Шехтман – російський громадський активіст і історик. Брав участь в захисті Хімкінського лісу під Москвою, частина якого була знищена під час будівництва автотраси.

У вересні 2014 року Слідчий комітет порушив відносно Шехтмана кримінальну справу за статтею 282 КК РФ. Приводом став репост у Facebook повідомлення про розстріл українців у Донецьку. За версією слідства, Шехтман закликав до вбивств журналістів російських державних телеканалів. Активіста затримали в лютому 2015 року, незабаром суд відправив його під домашній арешт. Через кілька днів Шехтман втік в Україну.