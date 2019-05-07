Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
07 Травень 2019, Київ 15:49
Новини | Політика

Групи снайперів із російської ПВК прибули на Донбас – розвідка

Групи сформовані з однієї з російських приватних військових компаній і мають на меті «виконання т.зв. «особливих» завдань на лінії зіткнення»

Дивитись коментарі

Групи російських снайперів прибули на окуповану частину Донецької і Луганської областей, повідомив 7 травня речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

За його словами, групи сформовані з однієї з російських приватних військових компаній і мають на меті «виконання т.зв. «особливих» завдань на лінії зіткнення»: нанесення втрат особовому складу об’єднаних сил і провокування загострення ситуації через обстріли позицій своїх військ для звинувачення українських підрозділів у веденні вогню.

«Із 3 травня проходять навчальні збори зі снайперами з’єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ЗС РФ. У ході підготовки снайперів окупантами використовуються дослідницькі зразки великокаліберних снайперських гвинтівок та переобладнані протитанкові рушниці», – йдеться в повідомленні.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Чим Україна вдарить по російських ракетах?
Embed
Чим Україна вдарить по російських ракетах?

No media source currently available

0:00 0:08:11 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей із усіх його боків, майже 30 тисяч – поранені.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG