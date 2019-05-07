Групи снайперів із російської ПВК прибули на Донбас – розвідка

Групи російських снайперів прибули на окуповану частину Донецької і Луганської областей, повідомив 7 травня речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

За його словами, групи сформовані з однієї з російських приватних військових компаній і мають на меті «виконання т.зв. «особливих» завдань на лінії зіткнення»: нанесення втрат особовому складу об’єднаних сил і провокування загострення ситуації через обстріли позицій своїх військ для звинувачення українських підрозділів у веденні вогню.

«Із 3 травня проходять навчальні збори зі снайперами з’єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ЗС РФ. У ході підготовки снайперів окупантами використовуються дослідницькі зразки великокаліберних снайперських гвинтівок та переобладнані протитанкові рушниці», – йдеться в повідомленні.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей із усіх його боків, майже 30 тисяч – поранені.