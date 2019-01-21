Троє російських військових загинули в Абхазії

У сепаратистському регіоні Грузії, Абхазії, внаслідок ДТП загинули троє російських військовослужбовців, повідомили у прес-службі Південного військового округу.

За цим повідомленням, один із БТР з колони бойової техніки впав в ущелину. Ще двоє військових були поранені.

Комісія військового округу як основні причини події розглядає технічну несправність БТР і людський фактор.

Росія визнала самопроголошену «незалежність» Абхазії в 2008 році, після війни з Грузією. Згодом Росія уклала із сепаратистським регіоном Грузії договір про військову присутність. Переважна більшість країн ООН вважає Абхазію частиною території Грузії.