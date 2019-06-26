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26 Червень 2019, Київ 13:33
Новини | Політика

В Україну не пропустили депутата Держдуми Росії – прикордонники

Депутат Державної думи Росії прибув у міжнародний аеропорт «Бориспіль» 25 червня ввечері рейсом із Риги, його відправили назад

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Українські прикордонники не пропустили до України російського політика, повідомляє Державна прикордонна служба.

За повідомленням, депутат Державної думи Росії прибув у міжнародний аеропорт «Бориспіль» 25 червня ввечері рейсом із Риги.

«Під час заходів прикордонного контролю пасажирів у пункті пропуску «Бориспіль» прикордонники зупинили громадянина Росії. Охоронці кордону з’ясували, що російському політику заборонено в’їзд в Україну правоохоронними органами», – йдеться в повідомленні.

Російського політика повернули зворотним рейсом.

Прикордонслужба не називає імені російського депутата. Водночас видання «Українська правда» з посиланням на свої джерела пише, що йдеться про російського депутата Євгенія Маркова.

У квітні прикордонники повідомляли, що від початку цього року не пропустили в Україну понад 2800 російських громадян.

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