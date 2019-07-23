Російський боксер помер від травм після бою в США

Російський боксер Максим Дадашев помер у лікарні від травм, яких він зазнав під час поєдинку проти пуерторіканця Субріеля Матіаса.

Бій відбувся 19 липня в американському місті Оксон Хілл, штат Меріленд. Його переможець ставав обов’язковим претендентом на титул чемпіона світу в першій напівсередній вазі за версією IBF. Поєдинок зупинили в передостанньому, 11-му раунді, на прохання команди Дадашева, в зв’язку з чим йому присудили технічну поразку.

На записі бою видно, як перед останнім раундом тренер Дадашева Бадді Макгірт, бачачи стан російського спортсмена, вмовляє його піти з рингу – при тому, що боксер хоче продовжити битися.

Після зупинки поєдинку на шляху до роздягальні Дадашев знепритомнів і був екстрено госпіталізований.

До бою з Матіасом Дадашев провів на професійному рингу 13 боїв, не зазнавши жодної поразки.