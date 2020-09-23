Російський корабель зіткнувся з вантажним судном біля берегів Данії

Російський корабель «Казанець» зіткнувся біля берегів Данії і Швеції з контейнеровозом під прапором Маршаллових островів «Айс Роуз». Про це повідомляє російське агентство «Інтерфакс» з посиланням на Балтфлот.

Інформацію про інцидент підтвердили датські збройні сили. Постраждалих немає. Зіткнення сталося в умовах поганої видимості.

Датські військові повідомили, що російський корабель врізався в «Айс Роуз» в протоці Ерессун, в районі Ересуннського моста. Контейнеровоз отримав пробоїну, але витоку нафти не було. Преса повідомляє, що на кораблі могла бути відключена автоматична система ідентифікації суден.

Операцію з ліквідації наслідків аварії очолює Данія, повідомляє телеканал TV2. Швеція направила кілька кораблів і гелікоптер для надання допомоги. За останніми даними, «Айс Роуз» перебуватиме під наглядом у водах Данії доти, поки не буде забезпечена безпека його морехідних якостей.