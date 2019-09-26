У Норвегії затонув російський траулер

У порту норвезького міста Тромсе 26 вересня затонув російський траулер «Бухта Наездник».

Судно зайшло у норвезький порт для зміни екіпажу і планового ремонту, під час якого 25 вересня на кораблі почалася пожежа. За попередньою версією, займання почалося під час зварювальних робіт.

На борту корабля перебувало 30 членів екіпажу.

За інформацією норвезької телерадіомовної корпорації (NRK), була ймовірність вибуху судна.

За даними МЗС Росії, постраждалих серед членів екіпажу траулера немає.

«Бухта Наездник» – середній рибальський траулер. Він був побудований у 1991 році в Норвегії. Водотоннажність судна складає 2878 тонн, довжина – 64 метри, повна чисельність екіпажу – 46 осіб. Судно спеціалізується на ловлі пікші і тріски в Північно-Східній Атлантиці.