Російський заступник міністра помер під час авіарейсу з Куби

Заступник міністра науки і вищої освіти Росії помер 20 травня під час повернення з Куби, де він брав участь у зустрічах у складі урядової делегації, повідомило російське видання РБК.

46-річному Петрові Кучеренку стало зле під час майже 12-годинного перельоту до Росії.

Пілот здійснив аварійну посадку на півдні Росії для надання медичної допомоги, проте лікарі не змогли врятувати життя Кучеренка.

Причина його смерті наразі невідома.

Кучеренко їздив до Куби разом із російським віцепрем’єром Дмитром Чернишенком і заступником голови департаменту з Латинської Америки МЗС Росії Андрієм Гуськовим.