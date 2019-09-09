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09 Вересень 2019, Київ 12:15
Новини | Міжнародні

«Роскомнагляд»: Facebook та Google показували політичну рекламу в день виборів

Facebook і Google не відповіли на звинувачення негайно. Російський регулятор не зазначив, чи будуть компанії покарані за такі дії

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Російський наглядовий орган «Роскомнагляд» звинуватив компанії Google і Facebook у демонстрації політичної реклами в день та переддень голосування в Росії, коли закон забороняє показ такої реклами.

Російське відомство назвало ймовірні дії інтернет-гігантів «неприйнятними» і такми, що можуть розглядатися як «втручання в суверенні справи».

8 вересня єдиний день голосування відбувся у Москві та понад 80 інших регіонів Росії. В окупованому Росією українському Криму також були відкриті виборчі дільниці.

Facebook і Google не відповіли на звинувачення негайно. Російський регулятор не зазначив, чи будуть компанії покарані за такі дії.

У серпні «Роскомнагляд» звинуватив Google у просуванні акцій протесту із закликом допустити на вибори в Москві незалежних кандидатів.

Москва також звинуватила уряди США та німецьку державну телерадіомовлення Deutsche Welle (DW) у підтримці протестів. DW та США відкинули звинувачення як безпідставні.

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