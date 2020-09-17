«Роснєфть» програла в Європейському суді справу про санкції через Україну

Російська компанія «Роснєфть» програла в Європейському суді справу, яка стосується санкцій проти компанії через Україну.

«Суд підтримав рішення Європейського суду загальної юрисдикції, який відхилив позов проти обмежувальних заходів щодо російських нафтових компаній, що входять до групи «Роснєфть», у контексті української кризи. Сьогодні своїм рішенням суд повністю відхиляє апеляцію компаній», – заявили в Європейському суді.

31 липня 2014 року Рада Європи запровадила обмежувальні заходи, зокрема проти нафтового сектора Росії. Санкції стали відповіддю на дії Росії для дестабілізації ситуації в Україні. Вони включали заборону на експорт окремих «сенситивних» продуктів та технологій до Росії та обмеження на доступ окремих російських операторів до ринку Європейського союзу.