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05 Вересень 2019, Київ 18:04
Новини | Політика

Російська держкорпорація продала акції фірми, причетної до встановлення в окупованому Криму турбін Siemens

Виробництво турбін на заводі Siemens у Німеччині

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Російська державна корпорація «Ростех» продала свою частку в технологічній компанії «Інтеравтоматика», яка перебуває під санкціями Євросоюзу через встановлення в анексованому Криму турбін, виготовленого німецьким концерном Siemens. Факт продажу 5 вересня в корпорації «Ростех» підтвердили агенції Reuters.

17,34% акцій «Інтеравтоматики» продав у червні підрозділ «Ростеху», компанія «Технопромекспорт». Цю частку придав неконкретизований у повідомленні російський науково-дослідний інститут, сума продажу склала 67 мільйонів рублів (це близько 1 мільйона доларів), свідчать дані в державному реєстрі з банкрутства.

Компанія Siemens, яка має 46% акцій «Інтеравтоматики», відмовилася коментувати цей продаж.

Європейський союз запровадив санкції проти «Інтеравтоматики» за встановлення кількох турбін Siemens у Криму, попри заборону ЄС на постачання енергетичних технологій на півострів, анексований Росією в 2014 році.

Siemens каже, що Росія таємно доправила турбіни до Криму.

У російському міністерстві енергетики заявляють, що турбіни, поставлені до Криму, не є продукцією Siemens. Москва твердить, що це модернізовані турбіни, створені російськими фахівцями та на російському обладнанні.

Німецька прокуратура проводить розслідування щодо трьох працівників компанії Siemens через порушення санкцій ЄС.

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