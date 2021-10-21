Росія: на Ростовській АЕС екстрено зупинили енергоблок

Реактор на атомній електростанції на південному заході Росії у Ростовській області вимкнули після виявлення витоку пари, втім оператор заявив, що рівень радіації – нормальний. Про це у четвер повідомляють кілька російських інформагенцій та ЗМІ.

«Другий енергоблок відключено від мережі для поточного ремонту теплового та механічного обладнання», – повідомили 21 жовтня у «Росенергоатомі».

Повідомляється, що була виявлена 18-міліметрова тріщина в зварному з’єднанні на трубі, що використовується для контролю рівня вологості та пари.

«Роснергоатом» повідомив, що через трубу йде нерадіоактивна вода.

«Роспроднагляд» запевнив, що рівень радіації нормальний.

Атомна електростанція з чотирма блоками розташована на березі Цимлянського водосховища, за 250 кілометрів від столиці Ростовської області, Ростова-на-Дону.