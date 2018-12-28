Екс-гравець «Динамо» і «Дніпра» очолив молодіжну збірну України

Колишній гравець «Динамо» і «Дніпра» Руслан Ротань з 10 січня 2019 року розпочне роботу з молодіжною збірною України з футболу. Таке рішення ухвалив 27 грудня виконком Федерації футболу України, інформує офіційний сайт організації.

37-річний фахівець замінить на цій посаді ще одного колишнього динамівця Олександра Головка, якому члени виконкому подякували за плідну співпрацю та побажали успіхів у подальшій тренерській кар’єрі.

«Очолити молодіжну збірну України – велика честь для мене, – сказав Руслан Ротань. – У моїй ігровій кар'єрі збірна завжди була особливою командою, і її кольори я завжди захищав із гордістю. Постараюся виправдати таку довіру».

«Я добре знаю, в якому напрямку працює перша команда країни, і постараюся дотримуватися цієї ж лінії, але в рамках свого футбольного бачення. Конкретні завдання мені ще сформулюють, але вони й так зрозумілі – потрібно посідати перше місце у відбірній групі чемпіонату Європи 2021 року й допомагати готувати гравців для національної збірної», – відзначив новий наставник «молодіжки».

Руслан Ротань з 2003 до 2018 року провів у складі національної команди України 100 матчів, забивши вісім м’ячів. В українському чемпіонаті він виграв усі нагороди (чемпіоном став одного разу, в 2007 році з «Динамо»), а в 2015 році разом із «Дніпром» виступав у фіналі Ліги Європи.