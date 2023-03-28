Федоров повідомив, що в Україні створені перші ударні роти безпілотників

Віцепрем’єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram, що в Україні створено перші три ударні роти безпілотних літальних апаратів.

«Сьогодні перші три ударні роти БПЛА вже готові до бою. Разом з партнерами повністю їх укомплектували. Передали пікапи​, ударні коптери та «Старлінки». Всі безпілотники українського виробництва. Обладнання для ударних рот «Армії дронів» придбали приватні донори», – повідомив Федоров.

За його словами, безпілотники виконуватимуть розвідувальні та ударні місії.

«Наводитимуть артилерію, допоможуть воїнам бути максимально ефективними під час міських боїв та зберігати життя. Пікапи знадобляться для рейдів мобільних груп у тил ворога, доставки вантажів та евакуації поранених. «Старлінки» – безперебійний зв’язок на полі бою», – додав Федоров.

27 січня у Генштабі ЗСУ повідомили про формування ударних рот БПЛА в межах проєкту «Армія дронів». Повідомлялося про відібраних професійних військовослужбовців, які очолять ці роти. Для кожної роти передбачалися дрони та боєприпаси, Starlink та інше необхідне обладнання.