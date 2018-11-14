Рідкісний рожевий діамант продали за рекордні 50 мільйонів доларів

Рідкісний рожевий діамант продали на аукціоні Christie’s у Женеві за понад 50 мільйонів доларів.

Діамант Pink Legacy у майже 19 каратів придбав один із відомих американських брендів.

Діамант класифікували як «яскраво-фантазійний», це найвищий ступінь інтенсивності кольору діамантів. Знайти такий сьогодні практично неможливо, кажуть експерти.

А цей коштовний камінь знайшли у шахті в Південній Африці близько сотні років тому.

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