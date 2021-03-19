Офіс президента: розмитнити авто можна буде через портал «Дія»

Розмитнити авто можна буде через портал державних послуг «Дія», повідомив Офіс президента за підсумками засідання Національної ради реформ.

«Прогнозується, що протягом наступних п’яти років після запровадження нової моделі вартість розмитнення легкових автомобілів буде зменшено на 30%», – розповіли в Офісі президента.

6 лютого 2020 року команда Міністерства цифрової трасформації презентувала проєкт «Дія». Наразі у мобільному застосунку та на сайті можна скористатися кількома десятками державних послуг.