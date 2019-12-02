Парламент Азербайджану вирішив саморозпуститися, в країні пройдуть дострокові вибори

Парламент Азербайджану, в якому більшість має владна партія «Новий Азербайджан», 2 грудня ухвалив пропозицію про розпуск і звернення до президента Ільгама Алієва щодо проведення в країні позачергових парламентських виборів.

За ухвалення цього рішення проголосували 99 депутатів, один депутат проголосував проти, ще один – утримався.

Перед голосуванням віцеспікер парламенту Бахар Мурадова і спікер Октай Асадов зачитали депутатам звернення владної партії. У ньому було сказано про необхідність «оновлення» парламенту і про те, що кадрові зміни в органах влади «позитивно оцінюються народом».

Чергові вибори до парламенту мали відбутися в листопаді 2020 року. Але тепер рішення про те, коли пройде голосування, буде ухвалювати президент Азербайджану.

Вибори мають відбутися протягом трьох місяців від дати розпуску.

Партія «Новий Азербайджан» здобула перемогу на виборах 2015 року, які бойкотувала опозиція.

Ільгам Алієв прийшов до влади в 2003 році незадовго до смерті його батька Гейдара Алієва, який правив країною від 1993 року.