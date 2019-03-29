Збиткові фірми й сумнівні партнери. Радіо Свобода дослідило чеський бізнес чоловіка Юлії Тимошенко

У Чехії, яка надала притулок чоловікові Юлії Тимошенко Олександру, виникають запитання з огляду на непрозорість підприємницької діяльності та репутацію деяких ділових партнерів Тимошенка. Про це свідчить розслідування Радіо Свобода.

У Чехії Олександр Тимошенко займається бізнесом впродовж останніх 20 років і продовжує отримувати зарплату принаймні від однієї з фірм, які він зареєстрував і які йому належали.

За словами генерального директора компанії Britico Capital Вацлава Франца, за роботу у функції директора Олександр Тимошенко отримує винагороду.

«Оскільки пан Тимошенко займає посаду одного з директорів компанії, він, звичайно, отримує зарплату, зокрема компенсацію за роботу директора на підставі Договору. Ця угода, включаючи винагороду, була належним чином затверджена загальними зборами компанії та виплачується йому, як і іншим працівниками компанії», – відповів Вацлав Франц на запит Радіо Свобода.

Він наголосив, що «компанія сплачує з винагороди директору належне медичне та соціальне страхування, а також податок на працевлаштування».

За даними реєстру власників, фірма займається «виробництвом та торгівлею». За словами Вацлава Франца, «протягом останніх років» компанія займається «наданням консультацій партнерам і клієнтам» у «країнах СНД, Об’єднаних Арабських Еміратах та Китаї».

Економічні експерти називають компанію, в якій працює Олександр Тимошенко, переважно збитковою.

На це в коментарі Радіо Свобода звертає увагу Лукаш Кованда, головний економіст інвестиційних фондів CZECH FUND і один із провідних чеських економічних коментаторів.

«З найактуальнішого балансу компанії Britico Product, товариства з обмеженою відповідальністю, що був складений за даними на кінець 2017 року, можемо зауважити, що товариство має збитки. Тобто результат діяльності за минулі роки є негативний, в останньому звітному періоді, тобто за 2017 рік – понад 13 мільйонів крон» (понад 565 тисяч доларів за нинішнім курсом – ред.).

Вацлав Франц також пояснив борги тим, що компанія у 2015 році «взяла позичку на реалізацію довготривалого проекту, який ще не завершений і повністю не реалізований».

Він додав, що «Олександр Тимошенко має великий діловий досвід у відносинах із країнами СНД», який є «конкурентною перевагою нашої компанії».

Дохід від Britico Capital Олександр Тимошенко декларує у маєткових деклараціях своєї дружини з 2015 року. Задекларовані суми – відносно незначні: 119 875 гривень у 2015 році, 175 609 гривень – у 2016, і 244 948 гривень – у 2017.

6 січня 2012 року Олександр Тимошенко отримав політичний притулок у Чехії, як форму «міжнародного захисту».

Зараз дружина Олександра Тимошенка Юлія Тимошенко є одним із кандидатів на посаду президента України. Президентські вибори в Україні відбудуться 31 березня.