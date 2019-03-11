США діляться з Україною зібраними над Донбасом розвідданими – Військово-повітряні сили

Військово-повітряні сили США надають українській стороні розвідувальні дані, які вдається зібрати впродовж польотів над Донбасом стратегічного розвідувального безпілотника RQ-4 Global Hawk, повідомила прес-служба командування ВПС США в Європі та Африці у відповідь на запит Донбас.Реалії, проекту Радіо Свобода.

Водночас у Пентагоні відмовились повідомляти будь-які подробиці співпраці, обмежившись інформацією про те, що всі польоти узгоджуються з українською стороною.

«Збір інформації, спостереження та розвідка, що здійснюються ВПС США, надають достатню для ухвалення рішень інформацію нашим союзникам і партнерам... Оскільки це питання, що стосується політики і безпеки, ми не можемо обговорювати оперативні деталі. Ми використовуємо засоби для збору інформації, спостереження та розвідки, виходячи із загроз на територіях, які звертаються до нас за допомогою. Усі місії виконуються в повній координації з приймаючими країнами», – повідомив представник ВПС США капітан Крістофер Бойєр-Мідер.

Востаннє проліт Global Hawk вздовж лінії розмежування в зоні проведення української воєнної Операції об’єднаних сил фіксували 1 березня. Загалом же в медіа, починаючи з 2016 року, є повідомлення про десятки таких польотів.

«Якщо ми говоримо про велику кількість військ, якщо ми говоримо про танки та інші типи систем, які потрібні для великої наступальної операції – це якраз ті речі, які Global Hawk з легкістю фіксує. І коли мова про збір розвідданих і спостереження, про візуальне вивчення супротивника і місцевості, то тут Global Hawk дійсно кращий з кращих», – вважає директор аналітичного Центру Байдена при Пенсильванському університеті Майкл Карпентер.

БПЛА також неодноразово працював вздовж узбережжя анексованого Росією Криму. 30 січня 2019 року поблизу півострова помітили одразу три американські розвідувальні літаки.

Більше про роботу «розвідників» США над територією України – у матеріалі «Політ «яструба»: які дані збирає американський розвідник над Донбасом»