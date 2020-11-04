Рада не змогла відстрочити запровадження РРО на рік

Верховна Рада не змогла відстрочити запровадження реєстраторів розрахункових операцій (касових апаратів).

За документ проголосували 212 народних депутатів при 226 необхідних. Фракція партії «Слуга народу» дала 107 голосів, «Опозиційна платформа – За життя» – 18, «Європейська солідарність» – 21, «Батьківщина» – 18, «Голос» – 7, депутатська група «Партія «За майбутнє» – 13, група «Довіра» – 17, позафракційні – 11.

Після цього документ відправили на повторне перше читання. Це рішення підтримали 254 народні депутати.

3 листопада під Верховною Радою відбулася акція представників бізнесу. Вони виступали проти нових штрафів за порушення при використанні реєстраторів розрахункових операцій (РРО). Згідно із чинним законодавством, їхнє використання повинне стати обов’язковим з 1 січня 2021 року для певних видів діяльності II-IV груп фізичних осіб-підприємців.

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що народні депутати мають намір внести законопроєкт для відтермінування фіскалізації фізичних осіб-підприємців на рік.