Держсекретар США Рубіо відвідав Вірменію з коротким візитом

Держсекретар США Марко Рубіо під час візиту до Єревану 26 травня підписав з главою МЗС Вірменії Араратом Мірзояном хартію про всеосяжне стратегічне партнерство між двома країнами.

Також були підписані рамкові угоди про критично важливі мінерали та рідкісноземельні метали та про співпрацю при створенні так званого «Маршруту Трампа в ім’я міжнародного миру та процвітання» – транзитного коридору з Нахічевської автономної області Азербайджану через територію Вірменії до основної території Азербайджану.



Рубіо зупинився в єреванському аеропорту Звартноц приблизно на годину по дорозі з Індії. Документи підписано напередодні парламентських виборів у Вірменії, запланованих на 7 червня.



Раніше президент США Дональд Трамп добре відгукувався про прем'єра Пашиняна, з яким він кілька разів зустрічався, зокрема в Білому домі. За посередництва Трампа було укладено низку домовленостей між Вірменією та Азербайджаном на шляху до нормалізації відносин – Трамп говорить про це як про завершення війни, що тривала кілька десятиліть. Йдеться про конфлікт навколо Карабаху.



На початку травня у Вірменії відбувся саміт Європейської політичної спільноти за участю лідерів країн ЄС та інших держав, включаючи Україну. Це, а також низка заяв та кроків керівництва Вірменії зі зближення із Заходом, особливо з ЄС, викликало різку реакцію Москви.

Різні офіційні особи відкрито, іноді в різких висловлюваннях, критикують Пашиняна і заявляють, що обраний ним курс може повести Вірменію шляхом України. Країні погрожують розривом зв’язків та скасуванням існуючих у рамках ЄАЕС(Євразійського економічного союзу) преференцій. У Вірменії заявляють, що її політика не спрямована проти Росії.