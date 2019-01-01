Румунія починає піврічне головування в ЄС

Румунія 1 січня розпочала 6-місячне головування в Раді Європейського союзу.

«У 2019 році ми працюватимемо для сильнішої, більш об’єднаної, згуртованої і більш демократичної Європи», – йдеться в повідомленні, розміщеному у Twitter румунського головування.

Це вперше Румунія головує в ЄС.

29 грудня в інтерв’ю виданню Die Welt президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що «Бухарест не повністю зрозумів, що означає головувати серед країн ЄС». За його словами, «ця роль вимагає готовності слухати інших і відкладати власні інтереси на задній план». «Маю щодо цього певні сумніви», – сказав Юнкер.

Румунія та ЄС мають розбіжності щодо румунської реформи судової системи, яку в Євросоюзі вважають політично мотивованою і здатною підірвати боротьбу проти корупції в країні.

На румунське головування в ЄС припаде вихід Великої Британї з блоку, планований на 29 березня, і вибори до Європарламенту, призначені на травень.

Досі в ЄС головувала Австрія.