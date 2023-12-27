Число загиблих через пожежу в гостьовому будинку в Румунії зросло до семи

Пожежа, яка в ніч на 26 грудня охопила гостьовий будинок Ferma Dacilor у Тохані, за 90 кілометрів на північ від столиці Румунії Бухареста, забрала життя щонайменше семи людей.

Як повідомила Румунська служба Радіо Свобода, вранці 27 грудня рятувальники дістали з-під завалів тіло сьомої жертви, йдеться про дитину.

Ще одна людина вважається зниклою безвісти. Пошукова операція триває.

Про причину пожежі наразі не повідомляють, але влада каже, що власник дерев’яної будівлі не мав дозволу від пожежної інспекції.

Румунські ЗМІ повідомляли також, що власник закладу мав зв’язки з організованою злочинністю.